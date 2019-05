De ce nu a putut suna Razvan Ciobanu pe nimeni in ziua accidentului! Vica Blochina: “Nu a avut bani sa isi plateasca abonamentul”

Decesul regretatului creator de moda Razvan Ciobanu a fost neasteptat pentru toata lumea, astfel ca oamenii au tot incercat sa uneasca bucati din povestea serii care s-a sfarsit tragic. Designerul a fost gasit mort luni dimineata, insa, suspect este ca nimeni nu a putut lua legatura cu el inca de duminica seara.

Razvan Ciobanu nu a putut suna pe nimeni in ziua accidentului pentru ca abonamentul telefonului sau era suspendat

Razvan Ciobanu era un om controversat, care traia dupa cum dorea, cu cine dorea, dar uneori si dupa o zi pe alta. De altfel, viata sa a fost formata din urcusuri si coborasuri. Avea zile in care nu raspundea nimanui la telefon, iar altele cand facea tot posibilul pentru a suna inapoi si a povesti tot ce s-a intamplat in timpul in care nu a vorbit cu amicii sai. Din nefericire, ultima perioada a vietii creatorului de moda nu a fost fericita. Vedeta trecea printr-o perioada grea din punct de vedere financiar, asa ca ajungea des la ”mana” prietenilor.

Razvan nu avea o masina a sa si conducea autoturisme imprumutate, chiar si cel in care si-a gasit sfarsitul era al unui amic. De cand s-a incercat creionarea unei povesti din momentul in care a parasit Capitala si pana a fost gasit fara suflare, multi s-au intrebat de ce niciun apropiat nu stia unde se afla creatorul de moda sau de ce nu si-a sunat prietenii daca intr-adevar s-a pierdut, o ipoteza a mortii sale fiind ca a gresit drumul la iesirea din Navodari.

Vica Blochina, prietena designerului, a vorbit despre problemele financiare ale amicului sau

Enigma a fost rezolvata de Vica Blochina, o prietena apropiata lui. Designerul avea abonamentul telefonului suspendar, dupa cum sustine blondina. „Nu avusese bani sa-si plateasca abonamentul. Nu putea sa sune, putea sa fie doar sunat si sa dea mesaje pe WhatsApp atunci cand se afla intr-o zona cu ”Wi Fi”. Asa ca daca s-a pierdut, nu avea cum sa anunte pe cineva”, a povestit Vica.

”Daca am datorii?! Da,sigur! Imi doresc ziua in care sa pot spune ca nu am…pana atunci lucrurile stau cam asa: datorez bani unor furnizori de piele, cu care mi-as dori sa pot colabora si pe viitor. Ambii comercializeaza piele naturala”, declara vedeta in urma cu ceva vreme.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.