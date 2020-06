De ce nu demisioneaza Raed Arafat

Doctorul Raed Arafat este persoana căreia i s-a cerut cel mai des demisia în România. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat în emisiunea “La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean” de ce nu dă curs solicitărilor de acest gen.

Vezi și: Maia Morgenstern taxează decizia Guvernului de a se opune deschiderii teatrelor: 'Mă ofer. Să muncesc. Menajeră'

“În primul rând trebuie să stai și să analizezi dacă ai greșit și dacă ce ți se reproșează este corect. Știu că acest lucru poate să sune: da, dar niciodată nu o să recunoască. Ba da. Dacă am greșit și nu am făcut o greșeală umană, am greșit prin neglijență, am făcut ceva rău… n-aș sta niciun minut mai departe. Dar când reproșurile sunt reproșuri construite, fabricate… când reproșurile sunt exagerate, incorecte, demisia înseamnă că le-ai făcut pe plac celor care vor să te vadă plecat și să vadă tot ce s-a construit distrus!

Care e intenția când îți spune pleacă, când îți spune că tot ce s-a făcut nu e ok și când simți că există un interes în spatele acestor atacuri? Mi s-a cerut demisia, dar să știți că nu a fost din partea celor care contează foarte mult. Îmi pare foarte rău să o zic așa. Cei care contează foarte mult și care văd sistemul mergând și știu că sistemul funcționează… de acolo nu prea a venit.” - a spus doctorul Raed Arafat la Digi 24.