De ce nu e dat afara George Maior?

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasadorul Romaniei la Washington, fost sef al Serviciului Roman de Informatii a recidivat. Pentru a treia oara, o institutie fundamentala a statului roman sesizeaza faptul ca acesta a incalcat grav codul diplomatic si legile statului. De ce este mentinut in post George Maior? De ce nu este imediat dat afara? Cine il protejeaza? Si de ce? Securitatea noastra defileaza in genunchi Adevarata provocare este raspunsul corect la cele doua intrebari de mai sus. Dar, inainte, sa vedem ce se stie cu certitudine in legatura cu acest personaj si care sunt legaturile sale cu institutii sau demnitari care l-ar putea proteja chiar daca el incalca legea. Nu mai este astazi un secret pentru nimeni ca Geor ...