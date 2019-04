De ce NU il sarbatorim astazi pe Sf. Gheorghe! Iata explicatia BOR

Sf Gheorghe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anul acesta cei aproape un milion de romani care poarta numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe nu isi vor mai serba onomastica in ziua de 23 aprilie. Printr-o hotarare a Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, Marele Mucenic va fi sarbatorit in a doua zi de Pasti, luni, 29 aprilie, informeaza basilica.ro. Motivul acestei schimbari este acela ca anul acesta data de 23 aprilie coincide cu Sfanta si Marea Marti din Saptamana Patimirilor, iar sarbatorirea unui hram sau a unei zile onomastice presupune bucurie care nu se integreaza cu perioada in care ne aflam, anume aceea de pregatire pentru Invierea Domnului. Randuiala de slujba a sfintilor praznuiti in Saptamana Mare este mentionata in Tipicul cel M ...