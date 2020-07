De ce nu sunt sanctionati cei care instiga la nerespectarea masurilor sanitare

Miercuri, 8 iulie 2020, 555 de noi infectati cu coronavirus, in 24 de ore. Joi, 9 iulie 2020, 614. Vineri, 10 iulie 2020, 525. Tendinta de raspandire a noului coronavirus este evidenta, dincolo de orice obiectii sau nuante discutabile. La fel si fake-news-urile si vocile care instiga la nerespectarea masurilor sanitare. Am incercat sa aflam ce sanctiuni risca acesti cetateni si am aflat ca, de fapt, nu risca nimic din punct de vedere legal.