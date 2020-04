De ce nu va vota prelungirea starii de urgența Calin Popescu-Tariceanu, președintele ALDE

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că nu va vota prelungirea stării de urgenţă, invocând faptul că nu au fost luate măsuri medicale, sociale şi economice. “În primul rând, nu toate judeţele din ţară sunt afectate. Unele din ele nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui să îşi desfăşoare activitatea în mod normal. În The post De ce nu va vota prelungirea stării de urgență Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.