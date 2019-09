De ce nu vindeca vitamina C raceala? Si ce o vindeca?

Vitamina C google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Contrar credintelor populare, vitamina C nu vindeca raceala. Desi vitamina C este un supliment extraordinar care stimuleaza sistemul imunitar pentru a preveni raceala, daca ai racit, vitamina C nu te ajuta cu nimic. Potrivit unui studiu realizat pe 11.000 de adulti, s-a constatat ca suplimentarea dozei de vitamina C nu reduce incidenta racelilor sau a infectiilor tractului respirator superior la majoritatea adultilor. Vitamina C are insa un rol protector, diminuand riscul de a contracta o raceala la persoanele foarte stresate sau care nu au o dieta adecvata. Cu toate acestea, odata aparute simptomele unei raceli, vitamina C in scop terapeutic nu are niciun efect asupra duratei sau severitatii bolii. ...