De ce o librarie online are de multe ori preturile mai mici?

"Cititul este o conversatie. Toate cartile ne vorbesc, insa o carte de calitate este si un ascultator bun". Acest citat de Mark Haddon ne reaminteste de valoarea cartilor, atat in prezent, cat si in viitorul apropiat. Cu toate ca traim intr-un epoca dinamica, in care digitalul si-a croit loc cu repeziciune in vietile noastre, multe persoane inca mai prefera activitatea relaxanta de a rasfoi paginile cartilor.