De ce plange un mosneag pe o banca

Un mosneag de nouazeci de ani statea pe o banca in parc, plangand.

Un tip trece pe langa el si-l intreaba de ce plange.

Printre lacrimi, batranul raspunde:

- Iubesc o fata de douazeci si cinci de ani…

- Si ce-i rau in asta? intreaba tanarul.

Continuand sa planga, mosul raspunde:

- Nu intelegi… In fiecare dimineata, inainte ca ea sa plece la lucru, facem dragoste. In pauza de pranz vine acasa, imi pregateste masa si apoi facem din nou dragoste. Seara vine acasa cat de repede poate si mai facem o repriza. Iar dupa cina, toata noaptea facem dragoste in continuu…

- Bine, dar ai o relatie pe care si-ar dori-o orice barbat, mai ales la o varsta asa de inaintata.

- De ce plangi?

Printre lacrimi, batranul raspunde:

- Am uitat unde stau…

