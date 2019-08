De ce poarta mulsulmanii barba! Explicatia pe care nici nu o banuiai

musulman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parul facial este, in lumea musulmana, un atribut al statutului social, care transmite informatii pretioase despre fiecare barbat, chiar inainte ca acesta sa se prezinte interlocutorului sau sa ii vorbeasca. Altfel spus, barba contribuie la prima impresie pe care un partener de conversatie ar putea sa o aiba. Dar asta nu este tot. Exista mai multe stiluri in care se poarta barba, in acele regiuni si multe semnificatii, pentru fiecare. In timpul lui Hosni Mubarak, barbile pareau sa se fi demodat in Egipt, dar acum tendinta a revenit. De fapt ele nu s-au demodat niciodata, doar au fost interzise... In lumea araba si musulmana, parul facial denota mai mult decat intretinerea aspectului exterior si a unui stil p ...