De ce reforma in sanatate e sortita esecului

Adevarul e ca tot mai putini medici si asistente aleg sa lucreze in tarile vestice din cauza salariilor mici din Romania. Tot mai multi vor pleca alungati de conditiile precare in care sunt obligati sa isi faca meseria, de sistemul clientelar de promovare, de increngaturile din jurul borcanului cu miere al achizitiilor, care lasa pacientii si personalul sanitar, deopotriva, dezarmati in fata bolilor.