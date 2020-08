De ce refuza Romania extradarea unui bosniac acuzat de crime de razboi: "Nu exista suficiente garantii ca nu va fi pedepsit cu moartea"

Curtea de Apel Constanta refuza extradarea in Bosnia si Hertegovina a unui bosniac, care are si cetatenie suedeza, acuzat in Bosnia de crime de razboi. Judecatorii romani au justificat respingerea cererii de extradare prin faptul ca nu exista suficiente garantii ca bosniacului nu i se va aplica, odata extradat, pedeapsa capitala.