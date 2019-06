De ce Romania are nevoie de ridesharing: vezi ce pericole te pandesc cand urci intr-un taxi

taximetrist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Romania, un drum cu taxiul poate reprezenta o adevarat aventura. Asta deoarece unii soferi de taxi refuza cursele, altii cer dublu sau pur si simplu isi discrimineaza clientii. Mai mult, unii soferi de taxi pun in pericol viata clientilor trecand pe rosu sau circuland cu masini uzate. Toate acestea raman nesanctionate deoarece putini dintre romani isi cunosc drepturile si fac reclamatii. UBER este LEGAL! Iata ce contine Ordonanta de Urgenta Din ce in ce mai multi romani se plang de serviciile proaste de taximetrie furnizate de firmele care au format un adevarat cartel la nivelul intregii tari. In aceste conditii, este greu sa mai gasesti un sofer de taxi care sa nu-ti incalce drepturile de clien ...