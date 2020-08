De ce Romania nu a exprimat inca o opinie oficiala transanta, in subiectul Belarus

Politicienii romani raman retinuti fata de complicatiile din Belarus, unde in, ultimele zile, zeci de mii de demonstranti au iesit pe strazile din Minsk si din alte orase pentru a cere demisia lui Aleksandr Lukasenko si pentru a protesta fata de represiunile din ultima perioada. Opozitia din Belarus sustine ca votul a fost fraudat si a anuntat o greva generala in semn de protest, in vreme ce Lukasenko, aflat de 26 de ani la putere, sustine ca ar fi dispus sa-si transfere prerogativele, dupa ...