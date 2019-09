De ce s-a intors Narcisa Suciu in Romania

Toata lumea stia ca Narcisa Suciu s-a stabilit in Finlanda, in urma cu zece ani. Dar artista s-a intors din nou in Romania. Motivul pentru care a luat aceasta decizie

Narcisei Suciu ii este frica de dentist! Fosta concurenta de la „Ferma Vedetelor” este dispusa ca sa calatoreasca mii de kilometri numai ca sa se trateze la stomatologul roman pe care il cunoaste de peste 20 de ani.

Stabilita in Finlanda de o buna bucata de vreme, artista a dat o fuga in tara pentru a-si rezolva cateva probleme dentare. „Eu sunt o fricoasa si pana gasesc un medic in care sa am incredere, indiferent de ce bransa de medici e vorba, dureaza un pic. In urma cu douazeci de ani, am cunoscut o fata putin mai mare decat mine, un medic stomatolog care mi-a facut niste lucrari care au iesit asa cum am vrut eu si pentru ca am incredere in ea, am pastrat-o.

Preturile sunt mai mici aici, vreau sa nu ma doara dintii niciodata, sa fie sanatosi. Sunt cu sotul meu aici in Romania, fiica mea e cu iubitul ei si cu catelul nostru, in Finlanda. Am mers sa-i cunoastem si pe parintii lui recent, stiu ca are o familie buna si Daria se simte acolo ca acasa”, a spus vedeta, la Antena Stars.

Solista a decis, in urma cu zece ani, sa se stabileasca in Finlanda, tara natala a sotului ei, Veikko Miettinen, istoric cu specializare in etnologie si folclor, pe care l-a cunoscut intr-o vacanta exotica. N-a renuntat insa la muzica astfel ca, mai ales in preajma Sarbatorilor de Iarna, Narcisa Suciu revine in Romania cu surprize pentru fani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.