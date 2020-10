De ce s-a oparit PNL pe Streinu și Rafila?

Sorin Roșca Stănescu În fiecare zi, PNL oftează. Iar reprezentanții de frunte ai acestui partid le bat obrazul unor specialiști de marcă. Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel. Pe motiv că aceștia ar fi ales „ciuma roșie”. Să se înscrie în PSD și să meargă la parlamentare. Oare care este adevăratul motiv? Să fie doar gelozia? […] The post De ce s-a opărit PNL pe Streinu și Rafila? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.