De ce s-a oparit PNL pe Streinu și Rafila? / COMENTARIU

În fiecare zi, PNL oftează. Iar reprezentanții de frunte ai acestui partid le bat obrazul unor specialiști de marcă. Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel. Pe motiv că aceștia ar fi ales „ciuma roșie”. Să se înscrie în PSD și să meargă la parlamentare. Oare care este adevăratul motiv? Să fie doar gelozia?

A ieșit la rampă însuși Ludovic Orban. Mirându-se și indignându-se în gura mare că cei doi oameni de știință ar fi ales o cale greșită. Iar ieri a sărit ca arsă și Raluca Turcan. Întrebându-se cum vor sta în Parlament în aceeași bancă cei doi alături de alți doi. Parlamentarii PSD deveniți celebri după întâmplarea din șaormerie. Este firesc să ne punem întrebarea dacă PNL i-ar fi vrut pe cei doi în partidul lor sau dacă i-ar fi vrut în afara oricărui partid. Și, în fine, la fel de firesc este să ne întrebăm dacă nu care cumva explicația este cu totul alta.

Adrian Streinu-Cercel a mai fost o dată victima PNL. Imediat după ce, împreună cu Gabriela Firea, a conceput un program de testare masivă a bucureștenilor, tocmai în scopul ca, în urma unei eșantionări riguroase, să poată estima situația reală a infectării și pericolele reale care pândesc Capitala. Ludovic Orban s-a opus atunci cu vehemență. Iar Streinu-Cercel a fost mazilit din funcția pe care o avea în angrenajul bătăliei împotriva pandemiei. Totul s-a întâmplat practic peste noapte. După care, prin presa aservită au început să curgă acuzații împotriva savantului. Și amenințările cu declanșarea unor anchete DNA. Pentru prezumtive fraude. A fost o tentativă, în parte reușită, de a-i murdări omului imaginea. De a-l compromite pe Cercel. Și de a compromite astfel, ceea ce până la urmă s-a și întâmplat, proiectul pe care acesta l-a pus a cale cu Gabriela Firea. Acum, din nou, tunetele s-au dezlănțuit. De data acesta și împotriva lui Alexandru Rafila. Pe care au încercat să-l linșeze în piața publică pentru că, vezi Doamne, tatăl său, înainte ca Rafila să se nască, ar fi fost torționar. Eu nu cred nici în ruptul capului că este vorba de gelozie. Că peneliștii suferă pentru că ar fi dorit și, iată, nu se poate, ca cei doi savanți să vină în partidul lor. Mai degrabă este vorba de altceva. De ceva mult mai grav.

Atât Cercel, cât și Rafila s-au aflat în epicentrul aparatului științific și politic care a făcut o serie întreagă de estimări legate de pandemie și a luat deciziile pe care le-a luat. În măsura în care guvernanții din motive de strategie politică au manipulat informațiile, manipulând implicit opinia publică, Cercel și Rafila nu aveau cum să nu fie puși la curent. Deci s-ar putea să primim informații cutremurătoare despre dedesubturile unei manipulări la nivel național. De altfel, primul semnal ni l-a transmis chiar Cercel. Acesta a afirmat că lupta împotriva pandemiei a fost în ordine până când ea a început să fie politizată. Ce înseamnă asta? E logic să ne gândim că Ludovic Orban ne-a mințit cu cifrele. Că atât el, cât și președintele Klaus Iohannis ne-au livrat informații false. În baza acestora, am înghițit cu undiță cu tot ceea ce doreau ei. O deschidere de an școlar fără o pregătire corespunzătoare, care a condus la o adevărată catastrofă – tocmai de aceea astăzi școlile s-au închis – dar care în schimb au justificat necesitatea ținerii alegerilor locale. O altă catastrofă din perspectiva pandemiei. Este posibil ca, în continuare, să fim mințiți la greu, pentru că președintele Klaus Iohannis ține morțiș să avem alegeri în decembrie, în ciuda faptului că niciun partid politic cu excepția PNL nu dorește acest lucru. Iar ca să avem alegeri în decembrie, din nou numerele legate de pandemie trebuie ținute sub control. Și modificate din pix așa cum doresc corifeii politicii de la București. Iar dacă cumva Rafila și Cercel se pregătesc să vorbească și să denunțe public această nenorocire, acum sau pe parcursul campaniei electorale, va fi o adevărată catastrofă pentru PNL. În schimb, șocul poate fi atenuat dacă cei doi sunt defăimați și compromiși prin fel de fel de scenarii false.

Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist