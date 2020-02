De ce s-au despartit, de fapt, Andreea Balan si George Burcea! Informatii de ultima ora!

Showbiz-ul autohton a fost luat prin surprindere mai mult ca niciodata zilele trecute, cand in presa au aparut primele zvonuri legate de despartirea dintre Andreea Balan si George Burcea.

Potrivit spynews, in relatia dintre Andreea Balan si George Burcea au aparut probleme din cauza drogurilor. Practic, nu s-au mai inteles de cand Andreea Balan a aflat de consumul substantelor interzise. Blondina ar fi aflat totul de curand!

De altfel, nici zvonurile despartirii nu au aparut de mult timp, asa ca... se cam leaga lucrurile!

Astfel, cei doi nu au mai ajuns la niciun numitor comun, intelegerea cu care au uimit o tara intreaga ajungand sa fie de domeniul trecutului. De asemenea, sursele sustin ca Andreea Balan si George Burcea s-au separat, lucru pe care actorul nu a dorit nici sa-l infirme, nici sa-l confirme.

Prima reactie a lui George Burcea in scandalul cu drogurile

Mai multe publicatii au relatat ca George Burcea ar fi prins in mijlocul unui scandal cu... cocaina, dupa ce politistii rutieri l-ar fi depistat in trafic sub influenta acestui drog.

Contactat de reporteri pentru a afla daca este sau nu adevarat, George Burcea a raspuns politicos la telefon, dar cand a auzit despre ce e vorba a inchis apelul.

