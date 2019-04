De ce sa adaugi bicarbonat cand fierbi ouale

Oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ti s-a intamplat sa cureti coaja oului, cu tot cu albusul? Acest lucru se intampla deoarece oul este foarte proaspat. Expertii spun ca, pentru fiert, oul ideal ar trebui sa aiba intre 7 si 10 zile. In acest interval, oul este mai alcalin si devine mai usor de curatat. Ouale proaspete sunt mai acide si coaja se indeparteaza mai greu. Bicarbonatul de sodiu creste alcalinitatea oului si astfel va fi mai usor de curatat. Iata si alte trucuri pe care le poti pune in aplicare atunci cand fierbi oua. Daca nu stii cat de vechi este oul, pune-l in apa si vezi cum se comporta. Daca se scufunda in pozitie orizontala, inseamna ca este foarte proaspat. Daca se scufunda insa este in pozitie vertical, este numai bun de fier ...