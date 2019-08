De ce sa adaugi unt in cafea. Rezultatul este surprinzator

cafea unt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fie ca bei cafeaua dimineata sau pe parcursul zilei, reprezinta un adevarat moment de rasfat daca stii cum sa o prepari pentru a te bucura pe deplin de gustul sau. Exista cateva ingrediente care se pot adiuga in licoarea magica, rezultatul fiind unul fabulos. Printre acestea se numara si untul. Pentru o experienta speciala, exista cateva ingrediente pe care le poti adauga in cafea pentru a obtine o aroma mai intensa. Nucsoara are o aroma fina si un gust dulce-iute. In Orient, nucsoara se adauga in cafea si ceai, iar grecii o combina si cu scortisoara. Specialistii au gasit raspunsul: Cata cafea trebuie sa bei De ce sa adaugi unt in cafea. Rezultatul este fabulos, iar gustul pe masura! Pentru o savoar ...