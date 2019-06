De ce sa ne temem mai mult: de rachetele rusesti sau de guvernantii diletanti?

Ne-ar fi mai util sa renuntam sa numaram cate divizii are armata rusa, cate rachete cu raza scurta sau lunga de actiune, cate submarine sau cate avioane Suhoi. Oricum nu vom afla niciodata un numar exact. Ne-ar fi mai util, insa, sa stim cate milioane de metri cubi de gaz natural are Gazprom, pe unde trec conductele de tranzit al gazelor, cat titei sau cat carbune au rusii si cati diplomati au acestia si ce stiu sa faca acesti diplomati.