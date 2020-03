De ce sa nu iti lipseasca un fier de calcat din casa

Avantajele fierului de călcat

Pentru ce tipuri de utilizări este recomandat fierul de călcat

Fierul de călcat vertical

Fier de călcat fără fir

Fier de călcat cu autocurățare

Călcatul hainelor nu ar trebui să fie o corvoadă. Tot ce ai nevoie pentru această sarcină sunt instrumentele potrivite, adică un fier de călcat bun.Istoria fierului de călcat începe în China, în secolul I î.e.n., unde recipiente de metal ca niște tigăi, pline cu cărbuni, erau folosite la netezirea hainelor, scrie, pe blog, producătorul de fiare de călcat Arctic. Prima apariție comercială are loc în secolul XVI, odată cu fiarele de călcat solide. Acestea aveau o bază formată complet din metal, fiind încălzite în vatră sau pe foc. Primul fier de călcat electric a apărut la New York, în 1882, dar controlul temperaturii acestuia a fost pus la punct doar în anii 1920, odată cu invenția termostatului. Mai târziu, fiarele de călcat cu abur au apărut pe piața americană, stârnind o adevărată revoluție în anii 1940-1950. Fiarele de călcat moderne au apărut pe piață ca răspuns la o cerere de obiecte casnice fiabile, care să ușureze munca în gospodărie. Acestea au de regulă o serie de elemente caracteristice, care fac diferența între tipurile de aparate. Majoritatea fiarelor moderne de călcat au un sistem de pulverizare a aburului, care înmoaie materialul hainelor, făcându-l mai ușor de călcat. Autonomia acestora poate varia între o oră și mai multe, în funcție de tipul de alimentare, precum și de capacitatea rezervorului pentru apă.Un fier de călcat este un aparat ușor de folosit. Alimentarea acestuia cu apă se face ușor, iar jeturile de apă sau de abur pot fi comandate direct de către utilizator, ori prin folosirea unui buton dedicat acestei funcții. În plus, mărimea acestuia este un avantaj atunci când îl depozităm.Fierul de călcat poate fi utilizat cu succes în deplasări și vacanțe, mărimea lui redusă fiind perfectă pentru aceste activități.Rapiditatea călcării, ușurință, precum și funcțiile suplimentare fac dintr-un fier de călcat un aparat fiabil și performant. Hainele călcate cu ajutorul jetului puternic de abur sunt reîmprospătate, iar materialele rezistă mai mult timp.Talpa unui fier de călcat modern este formată dintr-un material antiaderent, în același timp având orificii pentru dozarea cu aburi a materialelor textile. Talpa poate fi confecționată din aluminiu, oțel inoxidabil sau chiar ceramică.Datorită sistemelor de pulverizare cu abur, multe aparate moderne pot călca acum și în poziție verticală. Aceasta le face ideale pentru hainele aflate pe umeraș sau pentru perdele și draperii.Dezvoltarea unui fier de călcat care să fie autonom și să genereze și abur a dat bătăi de cap specialiștilor pentru o perioadă îndelungată. Odată cu apariția noilor tehnologii de stocare a energiei în baterii puternice, care să dureze până la câteva ore, a avut loc apariția pe piață a fiarelor de călcat fără fir. Deși sistemul de generat aburi a avut de suferit la început, cu timpul el a fost reglat, astfel încât să corespundă standardelor pieței.În zonele cu apă cu duritate crescută, la producerea aburului pot apărea urme sau chiar depozite de calcar pe talpa unui fier de călcat. Din acest motiv, multe modele sunt acum echipate cu o funcție de autocurățare, care elimină depunerile de calcar ce ar putea păta sau afecta țesătura hainelor pentru călcat.