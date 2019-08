De ce sa tii cont atunci cand iti cumperi un cuptor cu microunde

Atunci când vine vorba de echiparea cu electrocasnice a bucătăriei noastre, puțini uită și să cumpere un cuptor cu microunde. Asta pentru că este unul dintre cele mai utile aparate electrocasnice pe care le putem avea în casă. Un cuptor cu microunde nu e bun doar pentru a încălzi laptele pentru micul dejun sau pentru a încălzi mâncarea din caserolă la birou. În realitate, putem chiar găti la microunde și a obține mult mai multe de la acest mic aparat de neînlocuit. Care sunt avantajele unui cuptor cu microunde?- în doar două-trei minute putem să ne încălzim mâncarea- în timp ce se încălzește mâncarea, putem face orice alt lucru. Totul depinde de timpul setat, desigur. Plus că nu ai nevoie de niciun fel de configurare înainte să începi să-l folosești.- dacă stăm să comparăm consumul unui cuptor cu microunde cu cel al oricărui alt electrocasnic din casă, care ar putea îndeplini funcții similare, cuptorul cu microunde consumă mult mai puțin.Dar la ce anume trebuie să fim atenți atunci când alegem să cumpărăm un cuptor cu microunde? Sunt câteva detalii care fac diferența dintre unul bun și unul doar decent. În plus, trebuie să ții mereu cont și de necesitățile tale.- un detaliu de care trebuie ținut cont, dat fiind că există cuptoare cu microunde încorporabile, care pot fi încastrate în mobilă, și unele care nu. Gândește-te înainte unde vrei să-l amplasezi și apoi pornește în căutarea modelului tău preferat.- nu pleca la cumpărături înainte să măsori dimensiunile locului în care îl vei amplasa, pentru a putea încăpea fără probleme, indiferent că e un model încastrabil sau unul ne.- la capacitate mai mare, dimensiuni mai mari, logic. Capacitatea unui cuptor cu microunde se măsoară în litri și poți găsi modele de la 17 litri până la 30 de litri, adică aproape dublu. Cele cu capacitate mai mică ne permit să încălzim farfurii mici de mâncare, dar dacă vrem să introducem vase de dimensiuni mai mari, avem nevoie de o capacitate mai mare.- găsim cuptoare cu microunde din diverse tipuri de materiale, dar dacă vrei cea mai bună calitate, atunci oțelul inoxidabil este răspunsul. Aceste modele au un aspect mai modern din afară, iar înăuntru sunt mai ușor de curățat, rezistente la orice tip de aliment care le-ar putea păta sau murdări, dar și la umiditate. În plus, așa cum spune și numele, nu se oxidează. Există chiar și modele din oțel inoxidabil anti-amprente, ceea ce e și mai bine, că nu trebuie să-ți faci griji de petele lăsate de degete pe acesta.- cuptoarele cu microunde clasice (fără grill) au o putere maximă între 700 și 900 W, în general. Grill-ul crește puterea unui cuptor cu microunde, care poate ajunge și la 1200-1500 W. Cuptoarele cu microunde cu convecție sunt cele mai puternice, dat fiind că pot funcționa ca un cuptor, așa că ajung chiar și la 2500 W.- e important să ținem cont și de eficiența energetică, dat fiind că, pe termen lung, putem face economie la factura la curent electric. Un detaliu important: un cuptor cu putere de 2500 de W nu consumă mai mult decât un cuptor de 900 W, atunci când este folosit strict ca un cuptor cu microunde (adică fără funcția grill).- dacă vrei un cuptor cu microunde doar pentru a încălzi mâncare sau pentru a prepara micul dejun, nu te complica prea mult: alege un model cât mai „basic”. Își va face treaba cu prisosință, fără să te coste mult. Dar trebuie să știi că există modele de cuptoare cu microunde cu care poți decongela, gratina, găti la cuptor, de exemplu. Multe au diverse funcții și programe în funcție de tipul de aliment și de metoda de gătire.