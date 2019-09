De ce se deplaseaza cu atata greutate Irinel Columbeanu? "Aceste probleme sunt rare, dar si cand apar sunt foarte dureroase"

Columbeanu

Aflat la mall, alaturi de fiica sa, Irina, omul de afaceri parasise zona magazinelor si se indrepta spre parcare. El mergea incet si schiopata si dadea semne clare ca are o suferinta care il impiedica sa se deplaseze cu lejeritate, ca in trecut.



Irinel Columbeanu a explicat de la ce i se trag dificultatiile de mers. “De la o inflamare a unui mont. Aceste probleme sunt rare, dar si cand apar sunt foarte dureroase, te impiedica la mers. Am auzit ca se opereaza si ca exista fel de fel de tratamente, dar cum durerea apare cand si cand, nu m-am grabit sa tratez afectiunea. Venisem de la Cluj si ii promisesem Irinei ca vom merge la mall sa ii cumpar un hamster. Ne-am dus si l-am luat”, a declarat Irinel Columbeanu.

Jovial si amuzat de situatie, Columbeanu a tinut sa precizeze ca starea sa de sanatate este buna. “Simpatici cei care au scris materialul. Am simtit aluzia, se lasa de inteles ca abia ma misc. Ii anunt pe cei care au scris ca sunt bine, merg si sa nu-mi planga de mila ca nu au de ce. Se poate intampla oricui sa intampine la un moment dat probleme de acest fel”, spune Irinel Columbeanu.



Potrivit dictionarelor medicale, Hallux Valgus (monturile) sunt o deformare, o umflatura osoasa, care se formeaza pe articulatia de la baza degetului mare de la picior. Acestea sunt cauzate de incaltamintea prea stramta, incomoda, sau apar pe fondul unei mosteniri genetice. Concret, osul metatarsian se deplaseaza, se roteste si se ridica, moment in care deformatia devine vizibila si dureroasa si creeaza probleme la mers.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.