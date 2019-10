De ce se respinge experimentul cu butoiul in cazul de la Caracal: "Si un rezultat negativ, tot este un rezultat "

Cazul Caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intrebat daca situatia unui experiment de ardere in butoi ar elucida cazul de la Caracal, medicul legist Dan Marculescu a raspuns intr-o emisiune televizata. „Eu nu stiu ce ingrediente spune presupusul autor ca a pus in acel butoi, in afara de cadavru. In primul rand v-as intreba, poate retoric: Smoala, care am inteles ca a fost folosita alaturi de cartonul gudronat, se evapora? Smoala nu se evapora, si atunci este pe butoi. Pentru un experiment, asa cum s-a solicitat, cu un animal, se cere aviz de la protectia animalelor. Orice experiment judiciar trebuie dispus. Nu trebuie cerut de catre avocati, ci trebuie dispus de catre organul de urmarire penala pentru aflarea adevarului. Indiferent ce r ...