De ce se tot arunca pe geam medicii din Rusia? Explicatia e simpla si transanta

Trei membri ai personalului medical din Rusia - doua femei si un barbat - au sarit pe fereastra, in perioada 24 aprilie-2 mai, femeile au murit, barbatul s-a ranit grav, iar numeroase probe arata ca s-au aflat toti in un conflict cu conducerea spitalului la care lucrau, arata o ancheta a cotidianului britanic The Independent.