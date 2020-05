De ce se uita cercetatorii britanici la COVID-19 ca la o cometa

Jurnalul unui profesor de boli infecțioase care nu a scăpat de simptomele COVID-19 nici după șapte săptămâni a devenit viral în Anglia. Profesorul de la Școala de Medicină Tropicală din Liverpool spune că experiența sa cu Covid-19 a prezentat un simptom nou și tulburător în fiecare zi. Conform ultimelor cercetări, aproximativ unul din 20 de […] The post De ce se uita cercetătorii britanici la COVID-19 ca la o cometă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.