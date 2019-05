Razvan Ciobanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creatorul de moda a murit intr-un accident auto, in Sacele. Acesta s-a izbit cu masina in niste copaci. Inmormantarea lui a avut loc joi, 2 mai. De ce sicriul lui Razvan Ciobanu a ramas inchis? Familia a refuzat sa il conduca pe ultimul drum cu capacul de la sicriu deschis. Singurii care l-au vazut si si-au luat adio de la el, in cosciug, au fost prietenii apropiati. Capacul sicriului a fost indepartat putin, in timpul slujbei oficializate cu usile inchise. Apropiatii si-au putut lua adio de la Razvan Ciobanu si l-au vazut imbracat, pe ultimul drum, cu hainele preferate. De ce sicriul lui Razvan Ciobanu a ramas inchis? Una din fostele vecine ale lui Razvan Ciobanu sustine ca familia nu a vrut sa il vad ...