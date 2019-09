De ce tine mortis Viorica Dancila s-o faca pe Rovana Plumb comisar european

Primul mesaj transmis romanilor de Viorica Dancila dupa nereusita sa calatorie in SUA a fost cel de sustinere in continuare a Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, desi stie foarte bine ca a primit vot negativ in Comisia Juridica a Parlamentului European (PE), desi stie ca presedintele Iohannis i-a cerut ferm sa faca alta nominalizare si desi stie in ce situatie delicata a pus-o pe doamna Ursula von der Leyen, determinand-o sa nominalizeze o persoana care nu corespunde conditiilor de ...