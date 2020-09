De ce traiesc barbatii mai putin decat femeile

Statisticile spun ca, la nivel mondial, femeile traiesc in medie cu 7 ani mai mult decat barbatii. Cel mai recent studiu Eurostat, pe aceasta tema, efectuat in 2014, arata ca in Uniunea Europeana speranta de viata a femeilor a ajuns la 83,6 ani, iar in randul barbatilor, la 78,1 ani, ceea ce inseamna o diferenta de 5,5 ani. In Romania, speranta de viata a barbatilor este de 71,4 ani, iar a femeilor, de 78,7 ani.