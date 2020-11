De ce unele județe raporteaza in zilele de luni zero cazuri noi de Covid: Ce raspunde DSP

Din datele GCS, mai multe județe raportează în zilele de luni, zero, unul sau doar două noi cazuri, scrie Republica.ro, potrivit alephnews.ro.

O asemenea situație se regăsește la Covasna, Bistrița Năsăud, Caraș Severin, Olt și Teleorman.

De exemplu, Covasna a raportat astăzi zero cazuri noi de Covid-19. Aceeași cifră și cu o săptămână în urmă, pe 26 octombrie. Pe 19 octombrie, DSP Covasna transmitea că are 2 cazuri noi, iar pe 12 octombrie – zero, reiese din informațiile GCS.

De ce județul Covasna a raportat în fiecare zi de luni, în ultimele 30 de zile, valori reduse? Răspunsul DSP Covasna: „Sfârșitul de săptămână s-a încheiat cu sâmbătă, testări duminică nu se fac la noi”.