De ce vine Corpul de Control la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi 

Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu cateva zile, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu, a anuntat ca va trimite Corpul de Control la Parchete. Una dintre institutiile vizate de verificari va fi si Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Potrivit reprezentantilor unitatii iesene, scopul controlului este de a vedea modalitatea in care au fost analizate si solutionate anumite dosare, in principal cele de lipsire de libertate. De asemenea, procurorii au precizat faptul ca verificarile sunt efectuate la nivel national, nu doar la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi. Printre cauzele vizate de verificari va fi, cel mai probabil, si cea a unei fetite care ar fi fost abuzate de catre un indiv ...