De frica sa nu o infecteze, o aradeanca și-a reclamat fiul ca a mințit ca sa scape de carantina

Un bărbat din Arad este cercetat penal după ce a fost denunţat de mama sa că s-a întors în ţară dintr-o zonă "roşie" a Italiei, însă la graniţă a declarat că a venit din Ungaria, pentru a nu fi dus în carantină. Dosarul a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, după […]