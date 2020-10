Deși a fost in platoul aceleiași emisiuni cu Ludovic Orban, primarul Nicușor Dan nu considera ca trebuie sa stea in izolare

Nicușor Dan susține că nu este nevoie să stea în izolare, deși a avut contact cu jurnalistul Silviu Mănăstire, confirmat pozitiv cu coronavirus, același jurnalist la emisiunea căruia a fost și Ludovic Orban, care a decis să se izoleze. “Nu intru în definiţia contactului, dar în cursul zilei de azi o să mă testez. Nu […] The post Deși a fost în platoul aceleiași emisiuni cu Ludovic Orban, primarul Nicușor Dan nu consideră că trebuie să stea în izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.