De la campul tactic, la campul bancar: Generalul (r) SRI Dumitru Dumbrava, 'consultat anticoruptie' la o banca maghiara

Generalul (r) SRI Dumitru Dragomir, devenit celebru după ce a afirmat că pentru SRI justiţia reprezintă un "câmp tactic", a ajuns "consultat anticorupţie" pentru banca maghiară OTP.

Potrivit unor documente intrate în posesia luju.ro, în data de 29 iulie 2019, când la sediul CECCAR era programată o primă întâlnire a experților judiciari desemnați în cauza "Vlasia", în vederea discutării Raportului de expertiză întocmit în cauză și a formulării obiectiunilor de către experții părților, cu puțîn înaintea începerii ședinței și-a făcut apariția, în spatele avocatului Doru Trăîlă – reprezentantul OTP Bank în speță – și generalul (r) Dumitru Dumbravă.

Dumitru Dumbravă a fost reperat de omul de afaceri Aurel Săvulescu, care i-a cerut să își prezinte calitatea în care participa la ședința, de la cine are mandatul de a lua parte la întâlnire, precum și pregătirea pe care o are in domeniu care să il recomande să asiste. Au urmat câteva minute tensionate pe acest subiect, după care toată lumea, mai speriată sau mai calmă, a fost invitată să ia loc la masă discuțiilor. Dumbravă s-a prezentat că fiind "consultant anticorupție" din partea OTP Bank, calitate în care a și semnat, la insistențele lui Aurel Săvulescu, procesul verbal întocmit cu ocazia întâlnirii, notează sursa citată.

Dumitru Dumbravă a fost director al Direcţiei juridice, iar mai apoi secretar general al Serviciului Român de Informaţii (SRI).