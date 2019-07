De la Cartea Recordurilor, la CNCD: Caricaturistul Popa's RECLAMAT pentru ieșirea la adresa oltenilor

Recunoscut la nivel mondial ca fiind cel mai rapid caricaturist, talent omologat până și în Cartea Recordurilor, Ștefan Popa Popa's s-ar putea alege cu o amendă de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce a declarat într-o emisiune că oltenii veniți în Timișoara au stricat orașul.

“Prin aceasta plangere/petitie, solicitam Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sa investigheze, sa constate si sa sanctioneze conform legislatiei in vigoare afirmatiile de discriminare facute de caricaturistul Stefan Popa Popa’s.

Consideram ca afirmatiile publice facute de domnul Stefan Popa Popa’s supun unui tratament injust o comunitate fata de altele, care se afla in situatii egale. Situatia este agravanta, domnul Stefan Popa Popa’s este oficial Ambasadorul Cultural al Timisoarei si din aceasta functie ar trebui sa lupte pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale atat in orasul Timisoara cat si la nivelul intregii tari. Stefan Popa Popa’s este o persoana publica, iar afirmatiile dansului facute la un post de televiune si preluate ulterior de presa locala au si mai mare putere in dispozitia de a discrimina”, se mentioneaza in plangerea depusa la CNCD de publicația Info Timișoara, anunță Impact Press.