De la ce varsta pot fi scoase alunitele?

Teoretic, alunitele pot fi scoase la orice varsta, insa medicii nu recomanda, de obicei, excizia lor la copii, din cauza ca la varste fragede riscul de a dezvolta cancer de piele este extrem de scazut si, in plus, procedura in sine poate fi destul de dificil de tolerat fizic si emotional de catre micutii pacienti.