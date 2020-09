De la cine a primit Selly amenințari cu moartea

Andrei Șelaru, mai cunoscut sub numele de Selly, a primit și amenițări cu moartea la postarile de pe internet. Vloggerul a povestit în emisiunea La cină de la Digi 24 despre ura cu care se confruntă în activitatea pe care o desfășoară online.

“Eu sunt imun la ura de pe internet. Cred că primul meu comentariu a fost un comentariu de hate. La 11 ani! Ceva de genul “sinucide-te!” Chiar am devenit imun. Nici atunci nu m-a afectat. Nu sunt de parere ca e ceva ce ar trebui să afecteze oamenii comentariile pe care le primesc. Dacă ești persoană publică cumva e de la sine înțeles că unii n-or să te înțeleagă, că unii te vor urî… Sunt o grămadă de frustrați. Eu când primesc mai multă ură decât de obicei, mă bucur pentru că asta înseamnă că eu pătrund într-o altă zonă de public. (…) Eu nu șterg niciodată comentariile decât în situații extreme dacă ăia instigă la violență. Am primit două, trei, patru amenințări cu moartea, dar le-am primit cu zâmbetul pe buze pentru că amenințările mele cu moastrea veneau de la niște copilași foarte mici. Copiii sunt atât de mici și înjurăturile atât de mari.. “ - a spus Selly la emisiunea La cină de la Digi 24.