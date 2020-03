De la ciuma lui Caragea la COVID-19

In amalgamul de confuzii si de vesti tot mai alarmante la care asistam, iata ca apare si una buna: in orasul Wuhan din China, acolo unde aparuse initial strasnica epidemie, cazurile de imbolnavire au scazut brusc, iar ultimul spital temporar ridicat in timp record si pus in functiune rapid pentru tratarea respectivilor bolnavi a fost inchis.