De la NASA la CNMR: Ciprian Preda a fost numit vicepresedinte CNMR pentru Progres, Tehnologie si Inovare

Ciprian Preda a fost numit în funcția de Vicepreședinte CNMR pentru Progres, Tehnologie și Inovare. Preda a ocupat până astăzi funcția de Secretar de Stat în cadrul Ministerul Cercetării și Inovării.

Autor a numeroase cărţi extrem de apreciate de specialiștii în domeniu, a unor remarcabile lucrări de specialitate, monografii și articole științifice care au fost publicate de edituri acreditate de CNCSIS și de edituri din străinătate, Ciprian Preda, noul Vicepreședinte al CNMR, și-a făcut studiile postdoctorale în perioada 2004-2006 la NASA-UCLA Flight Systems Research Center, Los Angeles, California și a predat ca lector doctor si ulterior ca și conferențiar universitar doctor la Department of Mathematics, Universitatea California din Los Angeles (UCLA) U.S.A. în perioada ianuarie 2005-iulie 2008. Cu o carieră de succes în universități de prestigiu din U.S.A. și din România, Ciprian Preda a fost în perioada mai-iunie 2015 Profesor Universitar Doctor (asociat) în cadrul Departamentului de Matematică al Universității Rijeka din Croația și Director al East Center for Research in Economics and Bussiness din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în perioada 2012-2017.

Experiența vastă, lucrările de cercetare și profesionalismul său au contribuit la numirea domnului Ciprian Preda în funcțiile de Cercetător asociat al Academiei Române-Institutul de Prognoză Economică și în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Etică și Management Universitar din anul 2017 și până în prezent. Domnul Preda a mai ocupat și funcțiile de Consilier în cadrul Cabinetul Primului Ministru al României în perioada martie-iunie 2017 și de Secretar de Stat în cadrul Ministerul Cercetării și Inovării în perioada iunie 2017 până în prezent. Membru al Societății de Științe Matematice din România și al Societății Române de Econometrie, prin cunoștințele sale teoretice și practice și prin vasta sa experiență în domeniul cercetării și inovării, Ciprian Preda aduce un plus de valoare CNMR", se arată într-un anunţ al CNMR.

“Domnul Preda este una dintre cele mai importante achiziții ale CNMR. Un tânăr care a făcut performanță în calitate de cercetător pentru Agenția Spațială Americană, pentru universități de top la nivel mondial precum Cornell și UCLA are nevoie să fie valorizat. Alături de echipa CNMR, pe baza experienței acumulate și în calitate de Conslier al Primului Ministru și de Secretar de Stat al Ministerului Cercetării și Inovării, va reuși să aducă presiunea necesară astfel încât cercetarea românească să nu mai fie condusă în bătaie de joc. Acum în CNMR avem toți actorii din cercetare, iar Ciprian atât în calitate de Vicereședinte CNMR dar și de Prim-Vicepreședinte al Alianței pentru Sprijinirea Cercetării, Dezvoltării și Inovării (ASCDIR) va fi cea mai puternică forță în spațiul public în acest domeniu", a declarat Alexandru Cumpănașu, Președinte al CNMR.