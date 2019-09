De la nunta, la spital! Mireasa, implicata intr-un accident rutier! FOTO

O tanara din Dambovita a avut parte de cea mai frumoasa noapte din viata ei, si-a unit destinul cu barbatul iubit, insa ce a urmat dimineata de dupa nunta nu v-a uita niciodata.

Fata de 29 de ani din Hulubesti se intorcea de la petrecere in masina cu tatal ei, socrul mic si socrul mare. La un moment dat pe DN71 socrul mic s-ar fi angajat in depasirea mai multor masini. iar un alt sofer care se pregatea sa vireze la stanga intr-o intersectie nu i-a acordat prioritate. Cele doua masini s-au ciocnit violent. Mireasa si tatal ei au suferit rani. Din fericire starea lor nu este grava, dar au fost preluati si transportati la spital pentru investigatii. Cinci evenimente rutiere s-au petrecut numai in aceste weekend pe DN71 in localitatile Ulmi, Ilfoveni, Pucioasa si Moroieni.

