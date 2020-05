De la ruși vine 'SALVAREA' in lupta cu Covid-19 - Protocolul de tratament romanesc a fost MODIFICAT și introdus un antiviral RUSESC in locul paracetamolului

Ministerul Sănătății a modificat vineri protocolul de tratament pentru pacienții confirmați cu infecție cu coronavirus în România. Principalele modificări sunt dispariția paracetamolului din schema de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de Covid-19 și introducerea antiviralului rusesc umifenovir (cunoscut și sub denumirea comercială Arbidol) în cazurile ușoare și medii ale bolii. De asemenea, în protocol a fost introdus tratamentul cu plasmă convalescentă, prelevată de la pacienții care s-au vindecat de Covid-19, potrivit 360medical.ro.

Noul protocol a fost introdus prin ordinul ministrului Sănătății nr. 860/2020, care înlocuiește anexa cu protocolul de tratament introdusă prin ordinul nr. 487/2020. Ordinul a fost publicat vineri în Monitorul Oficial, intrând în vigoare.

Astfel, noul protocol prevede următoarele tratamente, în funcție de forma de boală:

asimptomatici – niciun tratament recomandat.

ușoară (IACRS): hidroxiclorochină, asociat cu lopinavir/ritonavir sau azitromicină; umifenovir.

medie (pneumonie fără criterii de severitate): hidroxiclorochină + lopinavir/ritonavir sau azitromicină; umifenovir.

Severă/critică: hidroxiclorochină + remdesivir sau lopinavir/ritonavir (dacă remdesivir nu este disponibil, până este obținut) + terapie imunomodulatoare: tocilizumab (la pacienții cu sindrom de “furtună de citokine”); corticoizi, plasmă de convalescent, alte imunosupresoare.

Ordinul include și un protocol separat pentru managementul tulburărilor de coagulare la pacienții cu Covid-19 din România.

Spre deosebire, vechiul protocol prevedea următoarele tratamente:

asimptomatici – niciun tratament recomandat.

ușoară (fără pneumonie, stadiu precoce – primele 3 zile de la debutul clinic) sau cei cu factori de risc – lopinavir/ritonavir sau hidroxiclorochină.

ușoară (fără pneumonie, stadiu precoce – peste 3 zile de la debutul clinic) – paracetamol și alte simptomatice.

medie (pacient cu pneumonie fără semne de severitate, copilul cu pneumonie non-severă cu tuse sau dificultăți de respirație + tahipnee) – hidroxiclorochină + lopinavir/ritonavir (se asociază dacă diagnosticul este stabilit în faza precoce).

Severă/critică (detresă respiratorie acută, confuzie/comă, sepsis, MSOF) – hidroxiclorochină, remdesivir (sau lopinavir/ritonavir, dacă nu este disponibil) sau tocilizumab (la pacienții cu sindrom inflamator excesiv și disfuncție sau disfuncții de organ).

CE ESTE UMIFENOVIR

Arbidol (cun este cunoscut în Rusia) – substanța activă umifenovir – este un medicament antiviral pentru gripă dezvoltat în fosta Uniune Sovietică. În prezent, medicamentul este folosit mai ales în Rusia și în China.

Medicamentul nu este aprobat în UE și nici în America de Nord. Unele studii realizate în Rusia sugerează că umifenovir are o eficiență similară cu cea a Tamiflu, însă nu existe rapoarte independente care să confirme eficiența și siguranța.

În februarie, 360medical.ro a relatat că o echipă de cercetători chinezi, condusă de profesorul Li Lanjuan de la Universitatea Zhejiang, a susținut că a descoperit un tratament eficient pentru noul coronavirus folosind două medicamente – antiviralul rusesc umifenovir și medicamentul pentru HIV darunavir.

Informația a fost publicată de Changjiang Daily, un ziar care apare în Wuhan și care citează echipa de cercetare. Astfel, potrivit unor teste preliminare, combinația de umifenovir și darunavir ar inhiba eficient noul coronavirus in testele realizate pe celule in vitro.

Ulterior, compania Janssen Companiile Farmaceutice ale Johnson & Johnson, care are în portofoliu medicamentul darunavir, a precizat pentru 360medical.ro că nu deţine date in vitro sau clinice care să susţină utilizarea darunavir ca tratament împotriva Covid-19, medicamentul fiind în prezent în curs de evaluare in vitro pentru a putea determina dacă are orice fel de efect împotriva noului coronavirus.

CUM MOTIVEAZĂ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII INTRODUCEREA UMIFENOVIR

Potrivit noului ordin al ministrului Sănătății, acțiunea antivirală a umifenovir “se bazează pe blocarea pătrunderii virusului în celule (inhibitor de fuziune) și pe efectul imunomodulator”.

Un avantaj al medicamentului ar fi efectele adverse reduse, potrivit ministerului. De asemenea, medicamentul poate fi utilizat la copii cu vârsta de peste 12 ani în cazul infecției cu SARS-CoV-2, iar pentru alte infecții virale se poate folosi începând cu vârsta de 2 ani.

“Având în vedere rezultatele favorabile comunicate și rata redusă de efecte adverse legate de administrarea sa, umifenovirul reprezintă o soluție pentru utilizarea în asociere cu alt antiviral mai dificil de tolerat (lopinavir/ritonavir, remdesivir sau hidroxiclorochină”, se arată în noul ordin.

FAVIPIRAVIR, PE “LISTA DE REZERVĂ”

Un alt medicament utilizat, în prima parte a epidemiei de coronavirus, în tratamentul pacienților cu Covid-19 este favipiravir.

Medicamentul ar putea ajunge în România prin intermediul companiei Terapia Cluj. Totuși, medicamentul nu a fost inclus în protocolul de tratament de către Ministerul Sănătății, care îl consideră un medicament care poate fi, totuși, folosit în cazul în care nu sunt disponibile alte medicamente.

“Având în vedere criteriile selective de includere, necesitatea informării pacienților, necesitatea efectuării unui test suplimentar și a administrării de contraceptive care pot avea interacțiuni medicamentoase semnificative, favipiravirul rămâne o alternativă terapeutică, în cazul în care alte antivirale nu sunt disponibile și în care toate condițiile menționate pentru administrarea în siguranță sunt îndeplinite – de exemplu, la pacientele aflate la menopauză”, motivează Ministerul Sănătății.

În luna martie, un oficial guvernamental chinez a anunțat că medicamentul favipiravir (denumire comercială Avigan), dezvoltat de o companie din grupul japonez Fujifilm și aprobat pentru gripă, este eficient împotriva coronavirusului SARS-CoV-2.

Medicamentul favipiravir/Avigan a fost dezvoltat de compania Fujifilm Toyama în 2014 și este aprobat în Japonia pentru tratamentul gripei.

Medicamentul a fost folosit începând din februarie în Japonia pentru tratamentul pacienților cu Covid-19, în condițiile în care nu există niciun tratament aprobat până acum pentru infecția cu noul coronavirus, iar medicii din întreaga lume au folosit medicamente deja existente sau experimentale.

Medicii din China au testat și ei tratamentul cu favipiravir la pacienții cu Covid-19, iar autoritățile chineze au realizat și un studiu clinic cu 200 de pacienți cu coronavirus înrolați în spitale din Wuhan și Shenzhen.

Rezultatele prezentate în martie de autoritățile chineze arată că pacienții care au primit favipiravir au fost testați negativ pentru coronavirus după o perioadă scurtă de timp (durată mediană de 4 zile), iar simptomele pneumoniei s-au redus sensibil.

Spre comparație, în grupul de control din studiul clinic, pacienții au fost testați negativ, fiind considerați vindecați, după o perioadă mediană de 11 zile.