De la suspiciuni la adevar. Teribilul accident in care a murit Razvan Ciobanu. Ultimele detalii (galerie foto)

Înmormântarea are loc joi

Necropsia, finalizată

Au furat ce au apucat

Poziţia în care a murit designerul. Parcă se ruga

A murit cu ore bune înainte să fie găsit

Cum s-a produs accidentul, potrivit oamenilor legii

Cine este Răzvan Ciobanu

Moartea luiridică din ce în ce mai multe semne de întrebare odată cu trecerea orelor. Necropsia a fost efectuată în cursul zilei de marţi, 30 aprilie, de către doctorii de la Serviciul de Medicină Legală Constanţa. Trupul neînsufleţit s-a aflat la morga Cimitirului Central Constanţa. Totuşi, este mult mister în jurul cauzei morţii, nimeni din cadrul anchetei nedivulgând cu exactitate motivul pentru care a murit bărbatul. Speculaţii au fost făcute de-a lungul ultimelor 48 de ore de la producerea accidentului, însă apropiaţii le contestă.Răzvan Ciobanu, cunoscut creator de modă, a decedat în noaptea de duminică spre luni, în apropiere de localitatea Săcele, judeţul Constanţa, în urma unui teribil accident. Bărbatul nu a purtat centura de siguranţă.„Slujba de înmormântare va avea loc joi. Am o rugăminte din tot sufletul, pe care o adresez tuturor. Aşa cum Dumnezeu l-a iertat şi l-a luat la el în Săptămâna Luminată, aşa rog pe toată lumea care mai are vreo supărare să îl ierte pe Răzvan. Să nu mai vorbească prostii! Am auzit o grămadă de prostii la televizor. Nu a fost strangulat. A fost un accident teribil şi din cauza asta toată lumea trebuie să poarte centura de siguranţă când conduce. Toate astea vor fi făcute publice. Astăzi cred că va ieşi procurorul. Va fi depus la Cimitirul Progresul, la capelă. Pentru cine vrea să aprindă o lumânare şi să aducă o floare - va fi priveghi timp de două nopţi, iar înmormântarea va fi joi. O să anunţ pe pagina mea de Facebook ora. Rog din tot sufletul meu pe toată lumea să nu mai vorbească prostii la televizor.A ieşit o domnişoară avocat, Oana Anghel, habar nu am cine este, şi a spus că e de acord cu nu ştiu ce punct de vedere, că a fost strangulat. Nu a fost adevărat. A fost un ghinion teribil, nu a purtat centura de siguranţă pusă şi de-aia a murit. O să aflaţi alte amănunte din dosarul Parchetului.Eu de la ora 9 sunt lipită de pereţii acestei instituţii (n.r. Serviciul de Medicină Legală Constanţa), nu a vorbit nimeni. Nu ştim nimic altceva. Nu pot să îmi explic nimic. Acum vreau doar să îl jelesc. Este prietenul meu de 27 de ani. Nu pot să fac altceva. Nu era trist, nu era nefericit. Era un om minunat, care râdea tot timpul, era vesel tot timpul. Cu toţii avem depresii. Asta nu înseamnă că a fost ceva... A fost un om bun”, a declarat, avocata şi prietena lui Răzvan Ciobanu.Potrivit Laurei Vicol, slujba de înmormântare va avea loc joi, ora urmând să fie anunţată în cel mai scurt timp de către apropiaţi şi familie. Toţi cei care doresc să aducă o lumânare sunt aşteptaţi începând de marţi până joi la capela de la Cimitirul Progresul, din Bucureşti.Încă de la primele ore ale dimineţii zilei de marţi, medicii legişti au efectuat autopsia corpului designerului. Datele preliminare au eliminat orice suspiciune de suicid sau alte cauze ale morţii care nu ar fi avut legătură cu accidentul teribil în care a fost implicat. De altfel, surse apropiate anchetei au declarat pentru ZIUA de Constanţa că hemoragia craniană este cauza principală a decesului. Motivul principal ar fi faptul că bărbatul nu a purtat centura de siguranţă în autoturism în momentul producerii accidentului. Totul este învăluit în mister, mai ales că anchetatorii au refuzat să ofere presei date exacte oficiale cu privire la moartea lui Răzvan Ciobanu. Ora decesului nu se cunoaşte public până la momentul scrierii materialului. De asemenea, aceleaşi surse au precizat faptul că, în urma analizelor preliminare la sânge, a reieşit faptul că ar fi existat substanţe în organismul bărbatului. Totuşi, rezultatele clare apar după mai mult timp şi nu pot fi trase concluzii precise dacă acestea ar fi influenţat capacitatea bărbatului de a conduce. Mai mult, procurorii Parchetului Judecătoriei Constanţa vor oferi în următoarele zile mai multe detalii cu privire la moartea bărbatului, cert fiind faptul că familia doreşte o discreţie cât mai mare.În localitatea Săcele, unde s-a produs tragicul eveniment, la locul faptei, oamenii au venit şi au furat mai multe bunuri din interiorul autoturismului implicat în accident. Au fost surprinse imagini cu oameni care au luat până şi băutura din maşină pentru consum propriu, iar sursele noastre au spus că a fost furată inclusiv o biblie din maşină.Potrivit unor surse, dar şi imaginilor de la faţa locului, designerul se afla întins pe iarbă, privind spre cer, iar poziţia mâinilor era ca în rugăciune. „Parcă se ruga”, spun martorii care au văzut trupul neînsufleţit al îndrăgitului creator. Răzvan Ciobanu a murit în Săptămâna Luminată, a doua zi de Paşte, apropiaţii fiind siguri că Dumnezeu i-a iertat păcatele.Cadrele medicale ajunse la faţa locului au constatat decesul, trupul fără viaţă al designerului fiind acolo de câteva ore. Apelul la 112 a venit luni dimineaţă, la ora 7.15, conform IPJ Constanţa, însă nu sunt date exacte privind ora producerii accidentului, prin necropsie fiind stabilită ora la care a murit victima. Accidentul a avut loc, cel mai probabil, în timpul nopţii, iar spre dimineaţă un martor ar fi văzut autoturismul distrus şi trupul creatorului de modă, după care a sunat la 112.Ultimele date arată că maşina a traversat câmpul pe o lungime de 3 kilometri până să se răstoarne printre copacii de la intrarea în localitatea Săcele. Bărbatul venea dinspre oraşul Constanţa, după ce a trecut prin Năvodari. Apropiaţii spun că, cel mai probabil, pe podul de la Năvodari a ratat ieşirea către Ovidiu, din sensul giratoriu, şi ar fi făcut dreapta spre Corbu-Săcele.În data de 29.04.2019, în jurul orei 07.15, oamenii legii au fost sesizaţi de producerea unui accident mortal. Un bărbat de 43 de ani a condus un autoturism, pe DJ 226, dinspre Năvodari către Săcele, şi, ajungând la intrarea în localitatea Sacele, din cauza neatenţiei în conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului şi a părăsit partea carosabilă către dreapta, unde a rulat aproximativ 850 de metri, după care a intrat în coliziune cu mai mulţi copaci. A rezultat decesul la faţa locului a conducătorului auto.Creatorul de modă Răzvan Ciobanu este cunoscut în lumea mondenă autohtonă. A fost jurat la emisiunea „Bravo, ai stil!“. A avut prima prezentare la 19 ani. În perioada 16-18 septembrie 2007, a participat alături de Irina Schrotter şi de alţi designeri din întreaga lume la expoziţia internaţională de design vestimentar The Train, desfăşurată la New York. Colecţia primăvară-vară „Rochia”, lansată în 27 ianuarie 2009, care conţine 70 de rochii de seară, a primit critici pozitive de la specialiştii în modă. Printre vedetele care au participat s-au numărat: Andreea Raicu, Oana Cuzino, Vali Bărbulescu, Dragoş Bucurenci, Mircea Solcanu şi alţii. Colecţia „Preciouss”, care gravitează în jurul sexualităţii, a fost lansată în 2009.Răzvan Ciobanu a fost unul dintre juraţii concursului „Bravo, ai stil!”, alături de Iulia Albu, Raluca Bădulescu şi Maurice Munteanu, în sezoanele 1, 2 şi 3. În ciuda faptului că televiziunea nu făcea parte din pregătirea sa profesională, motivul pentru care a acceptat să facă parte din emisiune a fost faptul că aparţine domeniului său şi a dorit să participe la un proiect educativ din punct de vedere stilistic.