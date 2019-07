De la telenovele la piese istorice. Imbatranit pentru rolul regelui Ferdinand, Ioan Isaiu s-a trezit compatimit de cunostinte

Actorul Ioan Isaiu, acum in varsta de 49 de ani, nu mai e vizibil pe micile ecrane la fel cum era in vremurile cand telenovelele "Secretul Mariei" sau "Vocea inimii" atingeau recorduri de popularitate. Cu toate acestea, a ramas activ pe scena teatrului si dedicat proiectelor culturale istorice.

Recent, Isaiu l-a intruchipat pe regele Ferdinand intr-o piesa istorica, iar reactia cunostintelor sale l-a uluit peste masura. Oamenii, care-l stiau june vanjos, au descoperit in el un… bunic si s-au grabit sa-l compatimeasca.

„Am imbatranit, ca toti cei din generatia mea, dar traiesc din plin varsta asta si le voi trai si pe viitoarele, pana cand nu vor mai fi varste de trait. Ma suna oameni care nu m-au vazut de mult timp si simt compasiune in glasul lor, mai ales dupa ce am intrat in pielea si infatisarea multor persoane istorice, precum regele Ferdinand. Totusi, nu am imbatranit chiar atat de mult”, spune actorul.

Ioan Isaiu s-a trezit compatimit de cunostinte

Rolul lui Ferdinand i s-a potrivit manusa lui Ioan, dupa ce a trecut prin niste schimbari fizice – de pilda, si-a lasat barba! In plus, actorul este un mare admirator al regelui care a condus Romania in urma cu 100 de ani.

„E a doua oara cand ma intalnesc cu acest personaj istoric si imi da senzatia de mare responsabilitate, mai ales acum, la 100 de ani de cand faptele sale au schimbat soarta acestui popor”, a adaugat Ioan Isaiu.

Parte din echipa de actori si cascadori „Lupii albi”, care promoveaza obiective istorice prin evenimente artistice, Isaiu l-a intruchipat pe rege intr-un spectacol care a avut loc intr-un spatiu neconventional, la Palatul Mogosoaia.

