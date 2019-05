De maine se instituie restrictia accesului auto in zona peninsulara

Cu darul prezicerii, parintele Argatu, care si-a trait ultimii ani din viata la manastirea Cernica, a facut cateva profetii despre vremurile pe care le vom trai, vazand lucruri sumbre in viitor. Iubit de credinciosi, dar temut in aceeasi masura de autoritatile comuniste si condamnat chiar la inchisoare pe viata, parintele Ilarion Argatu a fost unul dintre cei mai importanti duhovnici ai Ortodoxiei.

Ciprian Tofan, un cunoscut pilot pasionat de tuning si-a pierdut viata chiar in masina pe care o preparase. Masina, care s-a facut praf in urma accidentului, avea 700 CP.

Cei nascuti in zodia Berbec vor avea parte de noi inceputuri in domeniul financiar. Nativii pot descoperi acum noi cai de a face bani, pot primi noi propuneri de parteneriate profitabile si nu este exclus sa primeasca chiar si o marire de salariu, mai ales ca sunt sustinuti in negocieri de Mercur, care a intrat in zodia Berbec, dar si de planeta beneficiilor financiare, Venus, care a intrat in zodia Berbec. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec ii sfatuieste sa evite cheltuielile care nu sunt urgente si obligatorii.