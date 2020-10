De marți, masca va fi obligatorie in București, in toate spațiile

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică seară că masca va deveni obligatorie în toate spațiile publice deschise și închise din București, după ședința de luni a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. „Se va institui purtarea măștii în toate spațiile publice închise și deschise” după ședința Comoitetului de luni după-amiază, a declarat Ludovic Orban duminică […] The post De marți, masca va fi obligatorie în București, în toate spațiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.