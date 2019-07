DE NECREZUT! Ce se intampla in creierul tau daca privesti in ochi o persoana timp de 10 minute

contact vizual 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce se intampla in creierul uman daca te uiti timp de 10 minute in ochii cuiva? Raspunsul este absolut infricosator! Cei mai multi oameni experimenteaza halucinatii daca folosesc droguri, dar un psiholog italian a descoperit cum sa faca asta prin simplul act al privitului in ochi. Actul poate parea unul banal, insa voluntarii care au fost de acord sa incerce au spus ca au avut experiente extra-corporale, care au implicat halucinatii puternice. Ei au inceput sa vada fata persoanei din fata ca pe cea a unui monstru, rude sau chiar fata proprie. Ce spun psihologii despre oamenii care plang foarte des si cu orice ocazie Experimentul a fost realizat de Giovanni Caputo de la University of Urbino. La acesta ...