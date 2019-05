De necrezut! Energia electrica de 1 mai aproape gratis

Energia electrica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe piata angro de energie, pretul electricitatii pentru miercuri era la un minim de 0,01 lei/MWh pentru intervalul orar 9:00 – 17:00, de 0,10 lei/MWh pentru 18:00 – 19:00 si urca brusc la 100 lei/MWh la ora 20:00, conform Mediafax. In iarna energia a ajuns si la peste 650 lei/MWh. In ansamblul pietei, Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU) are o relevanta scazuta, in conditiile in care este destinata cumparaturilor de energie de ultim moment, pentru a compensa eventualele avarii din sistem sau pentru furnizorii care nu au cumparat din timp energie, in baza unor contracte ferme. In plus, ponderea energiei - ca produs - in totalul pretului final de pe facturi este de doar o treime, restul fiind ...