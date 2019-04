De necrezut! Un fugar din Austria s-a predat autoritatilor pentru ca se plicisise de Tenerife

Tenerife google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un detinut care a reusit sa fuga dintr-o inchisoare austriaca in 2008 s-a predat politiei din Salzburg spunand ca a trait prea mult in Tenerife si ca ii era dor de tara sa, relateaza EFE. Intr-un comunicat difuzat luni, politia precizeaza ca barbatul in varsta de 64 de ani s-a prezentat in gara din Salzburg in noaptea de sambata si a spus ca este un fugar care a ajuns cu trenul din aeroportul din Munchen (Germania), informeaza agerpres.ro. Fugarul a asigurat ca a petrecut ultimii zece ani si jumatate in insulele Canare spaniole si ca vrea sa se intoarca acasa pentru ca in "Tenerife nu mai este la fel de frumos ca inainte si a trait acolo suficient", potrivit comunicatului politiei. El a spus de ase ...