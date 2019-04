De NEIMAGINAT: Oana Roman, transformare radicala. Cum arata la aproape 43 de ani

Oana Roman2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Roman, care va implini peste cateva zile 43 de ani, a decis sa faca o schimbare de look. Aflata in toiul pregatirilor pentru mare petrecere de ziua ei, Oana Roman si-a gasit timp si pentru ea si a ales sa-si schimbe culoarea parului. Oana a renuntat la brunet in favoarea unui saten ciocolatiu, culoare care o prinde de minune. Cum arata Oana Roman la 20 de ani! Era foarte slaba! Imagine rara facuta publica astazi „Daca tot vine ziua mea si fac super-party, m-am schimbat culoarea (nu mai am parul negru, negru) si mi-am schimbat si extensiile! A iesit superb si sunt super happy!", a scris Oana Roman, pe Instagram. Oana este casatorita cu Marius Elisei, iar impreuna au o fetita adorabila. ...